Kim Johansen beskylder de nye ejere af hans gamle virksomhed for at bruge mafiametoder.

»De snyder kunderne, har truet mig og er brudt ind i min mail. Jeg føler mig så krænket. Derfor har jeg også anmeldt dem til politiet,« siger Kim Johansen.

Han er stifter og tidligere direktør i Aalborg Stilladser, som han solgte til stillads-giganten Dansk Stilladsservice A/S 1. januar sidste år.

I starten gik samarbejdet godt, og Kim Johansen var glad for at lade sin virksomhed gå over på nye hænder.

»Jeg har det rigtig fint med at have solgt, og jeg var klar til et nyt kapitel. Jeg har altid haft en drøm om at sejle jorden rundt og har faktisk også købt en sejlbåd,« siger han.

Men båden er ikke kommet på eventyr endnu. For hvad, der startede så godt, udviklede sig, i Kim Johansens optik, hurtigt i en meget uheldig retning.

Som han beskriver det, opdagede han, at to projektledere fakturerede en af hans kunder for flere timer, end de reelt havde arbejdet.

Det konfronterede han direktørteamet Johnnie og Thomas Lønbirk med, og herfra udviklede samarbejdet sig i en uheldig retning.

Ifølge Kim Johansen selv, har han fået trusler og fået krænket sit privatliv, da Dansk Stilladsservice A/S tiltvang sig adgang til hans mail, mens han var sygemeldt og efterfølgende på ferie.

En mail, som Kim Johansen både brugte privat og i arbejdssammenhænge.

»Der var nogle meget følsomme informationer i den mail, fordi jeg på det tidspunkt gik gennem en skilsmisse og havde korrespondance med advokater fra den mailadresse,« siger han.

Og det er det forhold – at virksomheden skulle have »hacket« sig ind i Kim Johansen mail – som han nu har anmeldt dem for.

Dansk Stilladsservice A/S oplyser, at de ikke kender noget til en anmeldelse, men B.T. har set en kvittering fra Nordjyllands Politi, som viser, at de altså har modtaget Kim Johansens klage.

Men det er ikke det eneste, som Dansk Stilladsservice ikke kender noget til. B.T. har forelagt Kim Johansens anklager for direktør Thomas Lønbirk, som afviser både trusler og forkerte faktureringer.

»Der er helt sikkert nogle uenigheder mellem os og Kim Johansen, men det er løgn, at vi har faktureret for meget, og jeg har svært ved at tro på, at nogen skulle have truet ham,« siger Thomas Lønbirk.

Han anerkender dog, at virksomheden har fået adgang til Kims mailadresse, men har en noget andet forklaring på det indgreb.

»Vi har købt virksomheden og dets domænenavn, og da Kim Johansen sygemeldte sig tilbage i september, var vi nødt til at få adgang til den mail, som alle systemerne var koblet op på, for at kunne drive virksomheden videre,« siger han.

Uenigheder er der rigeligt af i sagen mellem de to, og Kim Johansen forudser da også, at disputten kan trække i langdrag.

»Det kommer til at ende med en retssag, og det kan jo fortsætte i årevis,« siger han.