Brandhjelme, indsatsdragter og solide støvler vil nytåraften ikke være det eneste udstyr for danske brandmænd.

Mange steder vil brandfolkene også få udleveret ørepropper og beskyttelsesbriller.

Det skyldes risikoen for at blive bevidst beskudt med fyrværkeri – særligt i de større byer.

»Vi passer vores arbejde og tager vores forholdsregler. Blandt andet ved at give folkene beskyttelsesbriller og ørepropper med som ekstra udstyr,« siger sekretariatschef Bjarne Nigaard fra Danske Beredskaber – sammenslutningen af landets kommunale beredskabsenheder.

»Selvfølgelig har brandfolk i forvejen beskyttelsesudstyr, der er beregnet til at modstå lidt af hvert. Men når der bliver skudt fyrværkeri efter dem, sker det jo typisk, når de befinder sig ved bilerne eller er ved at slukke en containerbrand, hvor man uden det store beskyttelsesudstyr står med strålerøret på en vis afstand,« forklarer sekretariatschefen.

Ifølge Bjarne Nigaard er det et lille fåtal af »decideret uintelligente«, som bevidst beskyder andre mennesker med fyrværkeri.

»De har ikke en tankegang som de fleste. Jeg tror, at det handler om misforstået kådhed og en eller anden ide om, at det vil være utrolig smart og macho-agtigt at kunne håndtere en farlig raket på en måde, som normale mennesker ikke gør. Formentlig handler det om noget territorie-pisning inden for en meget lille kreds af stupide mennesker,« tilføjer han.

»Det er jo oplagt, at det er lige så ulovligt som at kaste sten mod andre. De er ikke skruet rigtigt sammen i hovederne, men det er heldigvis et fåtal. Det er vel også udtryk for en form for afstumpet forråelse at tro, at et andet menneske som et objekt i et videospil bare vil rejse sig op og cykle videre efter at have fået en raket i hovedet,« siger Bjarne Nigaard.

Hos de kommunale brandvæsener er man også forberedt på, at brandfolkene nogle steder er nødt til at bruge deres sunde fornuft, så de ikke pludseligt er havnet i en form for planlagt baghold.

»Hvis en 200 liter plastcontainer, der normalt står ude på vejen, er rullet ned i en blind gyde og brænder for sig selv, så der skal køres 200 meter ind i gyden, så er der måske ingen grund til, at vi bevæger os derned, hvis det bare handler om, at den store tankbil vil have svært ved at bakke ud igen, så der er masser af tid til at skyde på den.«

»Men jeg vil gerne understrege, at der kommer ikke til at være den mindste tøven fra en eneste dansk brandmand, hvis der er liv og lemmer eller værdier på spil. Det kommer ikke til at ske. Men en brændende container med en potentiel risiko kommer måske til at stå at brænde lidt nytårsaften,« tilføjer sekretariatschefen i Danske Beredskaber.