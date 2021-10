Det gik helt galt, da en mor natten til 20. juli skulle hente sin søn til en fest. Nu er det endt med en dom.

B.T. har fra anklager Thomas Kligenberg fået gengivet sagen, som den står i anklageskriftet.

I bilen på vej hjem til Hobro begynder den 23-årige søn at slå sin mor over fingrene, farer op i ansigtet på hende og bliver truende.

Derfor stopper moren bilen på en mørk landevej lidt uden for Hobro.

Da de to kommer ud fra køretøjet, skubber sønnen bagfra moren ned i en grøft.

Efterfølgende griber han fat om halsen på hende og slår hende flere steder på kroppen med både flad og knyttet hånd. Også mens hun ligger ned.

»Moren får også flere knytnæveslag i maven og ribbenene,« fortæller anklager Thomas Klingenberg.

Mens moren får tæsk, råber sønnen også trusler mod hende:

»Hvis ikke du gør, som jeg siger, så slår jeg dig ihjel og begraver dig herude,« skriger sønnen og peger over mod en plantage tæt på landevejen.

Derefter beordrer han hende op at stå igen, og siger, hun skal sætte sig ind på passagersædet i bilen, mens han råber:

»Op at stå, sæt dig ind, og lad' være med at hyle. Tag det som en mand.«

Sønnen sætter sig ind på førersædet, og de kører mod hans hjem i udkanten af Hobro.

De de kommer ind i den 23-åriges hjem, truer han igen sin mor og siger, at hun skal skaffe ham 20.000 kroner inden næste dag. Ellers vil han slå morens kæreste ihjel.

»Skide være med, at jeg kommer i fængsel, for jeg har venner nok i fængslet, der kan få andre til at klippe fingre,« siger sønnen og truer med at slå morens kæreste til plukfisk, så han kommer til at sidde i en kørestol, hvis ikke de skaffer de 20.000 kroner.

Moren lykkes til sidst med at løbe ud til sin bil og køre væk. Hun ringer til politiet og aftaler af mødes med dem på en tankstation, da hun er bange for at køre hjem.

Efter at have snakket med moren, kører betjentene ud og anholder sønnen.

Den bizarre sag har torsdag været for retten i Aalborg.

Sønnen blev dømt for både almindelig vold i gentagelsetilfælde, trusler, afpresning, kørsel uden kørekort og brugstyveri af motorkøretøj – da han jo brugte morens bil uden tilladelse.

Han fik 6 måneders ubetinget fængsel.

Den 23-årige er tidligere straffet. Tilbage i maj blev han dømt for at have truet to politifolk, fortæller Thomas Klingenberg.

Sønnen modtog dommen, og fortalte at han var noget beruset.

Han erkendte at have kørt bilen og skubbet moren, men derfra husker han ikke mere.

I forbindelse med overfaldene på landevejen uden for Hobro pådrog moren sig skader i ansigtet, på halsen og på knæet.