En Mini Cooper, en Audi A7, en Mercedes og en BMW. Det er bare nogle af de køretøjer, som en 29-årig mand har ‘glemt’ at aflevere tilbage efter lån.

Og i lørdags lånte han så en dyr racercykel hos Design Cykler i Risskov - igen uden at levere cyklen tilbage efter den aftalte prøvetur.

Det skriver Århus Stiftstidende.

»Vi begyndte for alvor at blive nervøse, da manden havde været væk i en halv time. Lidt senere måtte vi konstatere, at han var forduftet,« siger butikschef Henrik Graversen, Design Cykler til Århus Stiftstidende.

Aleverede CPR-nummer

Den 29-årige cyklede afsted på en Trek Madone 9.5 racercykel til en værdi af 60.000 kroner.

Forinden havde han afleveret et sygesikringsbevis med CPR-nummer samt et hævekort til Jyske Bank. Og da butikschefen googlede navnet på kortet, fik han sig en overraskelse.

Det er nemlig langt fra første gang, at den 29-årige har lavet det nummer.

Mindst 15 andre tilfælde

Det seneste års tid har en mand ved samme navn nemlig stjålet en række dyre biler i Jylland og på Fyn ud fra præcis samme fremgangsmåde:

Udgivet sig for at være potentiel køber. Afleveret et ID med sit CPR-nummer og efterfølgende forsvundet med bilen.

Allerede i november 2018 havde Fyns Politi fat i den dengang 28-årige mand, som på det tidspunkt havde mindst 15 tilfælde bag sig.

Fyns Politi kan tirsdag dog ikke oplyse Århus Stiftstidende om, hvad der efterfølgende skete med svindleren.

Søgsmål spild af tid

Hos Design Cykler har de svært ved at forstå, at tyven med den historik ikke er anholdt og dømt for længe siden.

»Selv om tyven bliver anholdt og dømt, vil sagen ende med et tab for Design Cykler. Forsikringen dækker ikke sager af denne slags, så vi er henvist til et civilt søgsmål mod tyven. Og da han næppe ejer noget, er det spild af tid,« siger Søren Bo Jensen fra Design Cykler til TV2 Fyn.

Det lykkedes da også Østjyllands Politi allerede mandag at finde frem til den 29-årige svindler. Han havde dog allerede solgt cyklen videre, lød beskeden til politiet.

Ifølge Århus Stiftstidende fandt Østjyllands politi ikke juridisk grundlag for at varetægtsfængsle den 29-årige, som i stedet blev sigtet uden anholdelse.

Svindleren er altså fortsat på fri fod.