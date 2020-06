En svensk statsborger er tirsdag blevet sigtet i Danmark for momssvig af særlig grov karakter.

Sigtelsen kommer, efter at anklagemyndigheden har ventet tålmodigt på at få den tidligere dømte svindler til Danmark fra Sverige, hvor han netop har afsonet en dom.

Den 56-årige blev mandag udleveret til dansk politi, hvorefter han blev sigtet. Tirsdag er han blevet fremstillet i grundlovsforhør i dommervagten i København.

Her kunne manden, der er beskyttet af navneforbud, høre anklagerens påstand mod ham:

Den 56-årige svensker, der sidste år blev idømt halvandet års fængsel og tre års konkurskarantæne for regnskabsfusk og skatteunddragelse i Sverige, er nu sigtet for at have snydt eller medvirket til at snyde den danske statskasse for samlet 52 millioner kroner.

Det skal være sket over en periode på fire år fra 2014 til 2018.

Ifølge sigtelsen har svenskeren blandt andet gjort sig skyldig i at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til afgiftskontrollen hos Skat.

På den måde undlod svenskeren ifølge anklagemyndigheden at betale moms.

Anklageren fortalte i Dommervagten, at der har været en længere efterforskning bestående af aflytninger, indhentelse af bankoplysninger samt ransagninger på flere adresser.

Derudover er computere blevet ransaget.

Fire mænd er mistænkt i sagen, hvor den sigtede regnes for at være den primære hovedmand.

Den 56-årige nægter sig skyldig men blev foreløbigt varetægtsfænglset i 13 dage.