På overfladen er han stenrig, flyver på første klasse, bor på luksushoteller, kører i dyre biler og omgiver sig med bodyguards. Men så opstår der et problem. Hans konti virker ikke i et par dage.

Kan hans nye kæreste – ofte kvinder i skandinaviske lande – ikke lige låne ham deres kreditkort? Og så klapper fælden.

Den 28-årige israeler Simon Leviev har gjort sig til ekspert i svindelnummeret og hærger lige nu Skandinavien.

Her er flere kvinder de seneste år blevet kærester med manden, som særdeles effektivt udfører det såkaldte Romance Scam.

Han bliver kærester med kvinderne og lænser dem så for store summer penge.

Og der er ofte tale om rigtig, rigtig mange penge, skriver Politiken.

En af sagerne er direkte knyttet til København.

Simon Leviev var i 2018 blevet kærester med norske Cecilie Fjellhøy. Hun troede, han var diamanthandler. De skulle giftes. Alt kørte på skinner.

Pernilla was swindled by a man she thought was her best friend. This is the story about the Tinder Swindler. pic.twitter.com/zcnCLMK9Op — VG (@vgnett) February 16, 2019

Men pludselig virkede hans kreditkort ikke, så han bad om lov til at tage sin kvindens mastercard med på en weekendtur til København.

Her blev kortet brugt lystigt på alt fra et ophold på Hotel D’Angleterre og natklubber til køb af luksusbiler, sko, tøj og meget andet.

Før Cecilie Fjellhøy opdagede, at hun var udsat for et grotesk svindelnummer, var hun blevet lænset for 1,5 millioner kroner.

Ifølge Peter Reisz, vicepolitiinspektør i Københavns Politis afdeling for økonomisk kriminalitet, er fremgangsmåden hamrende kynisk.

»De sager, hvor der er kontakt, man mødes, man indleder et forhold og på et tidspunkt begynder misbrug af den ene parts identitet, dankort eller kreditkort. Den slags ser vi meget alvorligt på,« siger han til Politiken.

Simon Leviev har blandt andet en dom på tre års fængsel fra Finland i 2016 for at udnytte kvinder økonomisk.

Lige nu er han eftersøgt i Israel og politianmeldt i Sverige, Norge og Storbritannien. I Danmark vil myndighederne ikke fortælle Politiken, om de har sager liggende på den efterhånden berygtede storsvindler.

Politiken har forsøgt at få en kommentar fra Simon Leviev. Han er ikke vendt tilbage.