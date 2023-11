Den berygtede albanske kartelleder Dritan Rexhepi, der ifølge B.T.s oplysninger står bag store indsmuglinger af kokain til Danmark, er blevet anholdt i Tyrkiet.

42-årige Dritan Rexhepi anses for at være lederen af narkokartellet kaldet Kompanio Bello, der står for store dele af narkosmuglingen fra Sydamerika til Europa.

Han er dømt for dobbeltdrab i Albanien, narkosmugling i Italien og mistænkt for væbnet røveri i Belgien, men det er hans forbrydelser på den anden side af Atlanten, der forbinder ham til Danmark.

Ifølge B.T.s oplysninger er han lederen af det netværk, der stod bag danmarkshistoriens største narkosag, som vi gennemgår i podcasten 'Copenhagen Narcos'.

Det er den tyrkiske indenrigsminister, der på det sociale medie X skriver om anholdelsen.

Fredag aften stormede en tyrkisk politispecialenhed en lejlighed i en ejendom i Istanbul.

Luksusure, smykker og kontanter

Ifølge den tyrkiske minister lykkedes det Dritan Rexhepi at komme ind i landet gennem lufthavnen i Istanbul med et falsk colombiansk pas – under navnet Benjamin Omar Perez Garcia.

En video fra anholdelsen viser, at politiet var velforberedte med sikkerhedsveste og udstyr til at bryde døre ind med.

Den albanske mafia Kokainen stortrives i Europa Politimyndigheder og organisationer estimerer, at Europa har overhalet Nordamerika som det største kokainmarked i verden. Det har sat kartellerne og bagmændene på prøve i deres forsøg på at få den tiltagende mængde kokain fra producenterne i Sydamerika til forbrugeren i for eksempel Danmark. En af de største spillere i handlen med kokain, er de albanske netværk, heriblandt det netværk som B.T. kaster lys over i podcasten 'Copenhagen Narcos'. De dømte smuglere fra den største danske narkosag, 'Operation Goldfinger', kørte kokainen fra Tyskland, Holland og Belgien til Danmark i biler med hemmelige rum. På den måde lykkedes det for det albanske netværk at få hundredvis af kilo kokain til Danmark. Den sag er anket og kører ved Østre Landsret.

I et pengeskab i lejligheden fandt politiet en pistol, kontanter, flere smykker, luksusure af mærker som Hublot og en stor bunke Euros.

Siden kartellederen var internationalt eftersøgt har både italienske myndigheder og Interpol hjulpet til med at lokalisere ham.

Flugtkonge

Flere gange er det lykkedes den 42-årige at flygte fra fængsler. Og han har angiveligt flere flugter på samvittigheden end en om mere kendt kartelleder, El Chapo.

Meget af Rexhepis liv er omgærdet af stor mystik. I flere år har han levet under jorden, og det er sparsomt, hvad man med sikkerhed kan sige om narkobaronen, der igennem årene har benyttet sig af i hvert fald fem forskellige identiteter.

Dritan Rexhepi, der er lederen af narkokatellet Kompanio Bello, er blevet anholdt. Foto: Foto: Interpol Vis mere Dritan Rexhepi, der er lederen af narkokatellet Kompanio Bello, er blevet anholdt. Foto: Foto: Interpol

Man kan dog fastslå, at første gang han for alvor kom i myndighedernes søgelys, var i 1999.

Her blev en betjent likvideret af kugler i den albanske by Fushë Kruje.

En civil mand døde ligeså i kugleregnen.

Politiet mistænkte hurtigt Rexhepi som pistolmanden, men den dengang unge mand lykkedes med at gå under jorden i syv år, indtil fælden klappede i 2006, hvor den nu 26-årige Rexhepi blev anholdt af albansk politi.

Ved den efterfølgende afhøring skulle Rexhepi angivelig være blevet ladt alene i afhøringslokalet. En defekt dør og en godtroende politimand endte med at blive hans redning.

Rexhepi fik nemlig lirket døren op, og uden for lokalet mødte Rexhepi en intetanende politibetjent.

I årene efter arbejdede Rexhepi sig op i det kriminelle netværk, men det var ikke uden omkostninger.

I 2008 blev han anholdt og dømt for kokainsmugling i Italien, hvor han sad fængslet, indtil han i 2011 udførte endnu et succesfuldt flugtforsøg.

Efter endnu en anholdelse, og endnu et succesfuldt flugtforsøg, i Belgien tog Rexhepi benene på nakken og rejste til Ecuador.

Herfra styrede han netværkets kokainsmugling til Europa.

I 2014 blev Rexhepi anholdt og fængslet i en operation, hvor ecuadoriansk politi slog til mod kriminelle smuglernetværk fra Balkan, der opererede i det sydamerikanske land.

På trods af sin indespærring er Rexhepi fortsat som leder af netværket.

For to år siden blev han løsladt fra fængslet i Ecuador.

Du kan høre mere om Dritan Rexhepi og om, hvordan det lykkedes det albanske netværk at smugle flere hundrede kilo kokain ind i Danmark i B.T.s podcast 'Copenhagen Narcos'.