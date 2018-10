Én drabssag glemmer de færreste nordmænd:

Den 19. maj 2000 drog 10-årige Lena Sløgedal Paulsen og 8-årige Stine Sofie Sørstrønen ud for at bade i byen Kristiansand, men de kom aldrig tilbage.

De to piger blev fundet dræbt, to døgn efter de var blevet meldt savnede. Ifølge obduktionsrapporterne blev de stukket ihjel med knive og sandsynligvis udsat for seksuelle overgreb.



Dna-spor førte til anholdelserne af Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen.

Jan Helge Andersen blev idømt 19 års fængsel, mens Viggo Kristiansen fik 21 år og forvaring.

Viggo Kristiansen har altid erklæret sig uskyldig, men alligevel har han aldrig forsøgt at søge om prøveløsladelse.

Det skriver TV 2 Norge.

»Det kommer han aldrig til at gøre, fordi han mener, at det principielt er forkert at søge om prøveløsladelse fra en dom, der ikke er gyldig. Jeg forstår synspunktet,« fortæller morderens forsvarsadvokat, Arvid Sjødin.

Dna-spor fældede altså de to mænd i 2000, men de samme dna-spor skal i efteråret testes med ny teknologi i et svensk laboratorium. Det sker efter initiativ fra kommissionen for genoptagelse af straffesager.

Generelt har der i sagen været mange skriverier om, hvorvidt der rent faktisk var tekniske beviser, der knyttede Viggo Kristiansen til gerningsstedet. Der er tilmed skrevet en bog om mordene, hvor det handler om, at Viggo Kristiansen er uskyldig, og at det kun var Jan Helge Andersen, der stod bag de forfærdelige forbrydelser.