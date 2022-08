Lyt til artiklen

På grund af en 58-årig mand fra Bramming har lokalpolitiet i Esbjerg rigeligt at se til for tiden

Natten til mandag ringede manden til politiet, da han ville en tur til Fanø. Politiet kunne ikke hjælpe ham, da Fanø-færgen ikke sejler om natten. Derfor tog han sagen i egen hånd, kravlede over et hegn og ombord på færgen, da han så ville kapre og synke færgen.

Efterfølgende blev han hentet og anholdt af Syd- og Sønderjyllands Politi og senere løsladt, skriver JydskeVestkysten. Aftenen efter var den dog gal igen.

Her havde han endnu engang ringet og truet med at 'stjæle' Fanøfærgen. Efterfølgende kørte han beruset ned til færgen i en rød tuk tuk, hvor han truede personalet og opførte sig aggressivt, inden han fik lov til at sejle med til Fanø.

Turen endte dog brat, da han på Fanø ifølge avisen blev anholdt og sigtet for spirituskørsel af landbetjenten, som fulgte manden tilbage til Esbjerg med færgen.

På færgelejet i Esbjerg opstod der igen problemer med den 58-årige mand, oplyser vagtchef Richard Borring fra Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD.

»Vi tager kontakt til ham, hvor han er aggressiv og udadreagerende. Vi vurderer, at det er mest fornuftigt at få lagt en dæmper på ham. Det gør vi for at sikre den offentlige ro og orden,« siger han.

Manden er efterfølgende sigtet for at forstyrre den offentlige orden.