Søndag ved 21.30-tiden fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at en beruset mand var truende over for sine naboer i Sofielundparken i Ulstrup.

Manden spillede desuden høj musik.

En politipatrulje kørte derfor til stedet og fik ro på det hele, hvorefter betjentene kørte igen.

Det fremgår af politiets døgnrapport.

Men manden var tilsyneladende ikke klar til at gå i seng.

For kort efter, at politiet var kørt, stillede manden sig ud på vejen og begyndte igen at råbe af naboerne.



Han gik også hen og slog på naboens dør.

Patruljen blev derfor kaldt til stedet igen, og denne gang blev den 61-årige mand anholdt og sigtet for at forstyrre den offentlige orden.