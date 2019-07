En beruset mand kørte fredag aften ind i en lygtepæl, mens han havde tre børn siddende på bagsædet, og efter uheldet flygtede han fra politiet.

Manden er nu af Østjyllands Politi sigtet for færdselsuheldet og spirituskørsel.

Hændelsen fandt sted fredag aften i Hammel, hvor en bil var kørt ind i en lygtepæl, skriver Randers Amtsavis.

»Da vi kom til stedet, kunne vi se mærker i forruden, så det tyder på, at de to foran ikke havde brugt sikkerhedsseler,« siger beredskabsinspektør Jørgen Hansen fra Beredskab og Sikkerhed Randers til avisen.

Sagen udviklede sig, da den 34-årige fører af bilen med alkohol i blodet forsøgte at stikke af.

Først forsøgte han at flygte ved at løbe over i en anden bil, men beredskabet fik ham fanget ved at sætte deres biler på tværs.

Så stak manden af til fods, hvorefter Østjyllands Politi fik hold på ham.

De tre børn på passagersædet blev kørt til tjek på skadestuen, men var efter avisens oplysninger sluppet fra uheldet uden de store skrammer.