En beruset mand har lørdag morgen skabt kaos på E45-motorvejen ved Aarhus.

»Nu sidder han nede i kælderen og tænker over situationen,« som Per Bennekov, vagtchef ved Østjyllands Politi, udtrykker det.

Alarmen om episoden – eller rettere episoderne – kom kl. 8.48. Her havde den 47-årige aarhusianer med for meget alkohol i blodet kort forinden kørt op bagi en forankørende bilist.

Det resulterede i, at den berusede mand selv torpederede autoværnet, men det stoppede slet ikke her.

Efterfølgende forsøgte han at flygte fra stedet, som var tæt på afkørslen til Aarhus V.

»Bilen var så skadet, at det kunne han dog slet ikke,« siger vagtchef Per Bennekov.

I stedet forsøgte den berusede mand så at komme i nærkontakt med den bilist, han i første omgang havde ramt – samt med de betjente, der ankom.

»Han ville slås med alle dem, der var der, og da vi forsøgte at tilbageholde ham, fordi vi konstaterede, at han var påvirket af spiritus, ville han også slås med betjentene. Det blev han så hurtigt træt af,« siger Per Bennekov.

Billeder fra stedet viser, at den 47-årige mand ender med at ligge på maven i nødsporet af motorvejen med hænderne i håndjern på ryggen. Samtidig opstår der i tidsrummet mindre kødannelse, fordi andre bilister på strækningen med nedsat fart triller forbi stedet.

Den 47-årige, berusede mand vil blive sigtet for spirituskørsel og for at forårsage et færdselsuheld.