Østjyllands Brandvæsen måtte lørdag nat rykke ud til en noget usædvanlig henvendelse.

En 25-årige mand kan prise sig lykkelig over, at det ikke endte galt for ham natten til lørdag.

I fuldskab havde den unge mand nemlig bevæget sig op i en kran på en lille vej i Risskov lidt uden for Århus.

Det skriver Stiften.dk.

»Vi fik lørdag kl. 03.10 en anmeldelse om, at en mand sad cirka 25 meter oppe i kran og ikke selv kunne komme ned,« fortæller vagtchef Jens Rønberg til Stiften.

Opgaven blev sendt videre til Østjyllands Brandvæsen, der straks rykkede ud til kranen. Her kunne de konstatere, at den var god nok.

Den berusede mand var kravlet op i kranen, og så vidste han i øvrigt ikke, hvor han var henne, skriver Stiften.dk.

Med hjælp fra Østjyllands Brandvæsen fik manden sikker grund under fødderne igen.