Bevæbnet med sin mands jagtgevær og en solid alkoholpromille gik en nordsjællandsk bedstemor amok i sin egen indkørsel.

Mens manden og en søn forskrækket søgte tilflugt bag en bil, affyrede den berusede kvinde et skud fra hoften med jagtgeværet, så ruderne på bilen blev skudt i stykker.

Heldigvis blev hverken mand eller søn ramt af skuddet, og kort efter var kvinden anholdt.

Episoden fandt sted 21. juni 2021 i Hornsherred, men først torsdag blev der sat et juridisk punktum i sagen.

En enig domsmandsret ved byretten i Hillerød havde tidligere fundet den nu 59-årige kvinde skyldig i under særligt skærpende omstændigheder og på hensynsløs måde at have forvoldt nærliggende fare for de to familiemedlemmers liv eller førlighed ved at skyde i retning mod dem med jagtgeværet.

Kort inden havde den berusede kvinde sendt en sms til dem med et billede af geværet, patroner og nøglen til mandens våbenskab.

Det fik både manden og sønnen til at skynde sig mod kvindens hjem.

Sønnen ankom omkring 10 minutter forud for skuddet og forsøgte først at åbne hoveddøren og banke på vinduerne for at komme i kontakt med sin mor.

Da også manden var ankommet og havde parkeret i carporten, trådte kvinden ud af huset med geværet i hænderne. De to mænd nåede at krybe i skjul bag en af bilerne foran hjemmet, da skuddet fra jagtgeværet kort efter faldt.

»Jeg er godt klar over, at den eneste, som jeg kan skyde skylden på, det er mig selv. Men det her har kostet mig min familie, som jeg ikke længere må se. Jeg må heller ikke se mine børnebørn – jeg ser kun min far. Jeg kan kun undskylde,« lød det torsdag i retten i Hillerød med gråd i stemmen fra den 59-årige kvinde, da hun fik det sidste ord.

Hun kom for få år siden ud i et alkoholmisbrug efter en fedmeoperation og dødsfald i familien.

Efter at være blevet anholdt kort efter at have skudt med jagtgeværet, sad hun varetægtsfængslet knap tre måneder.

»Da jeg blev løsladt, kom jeg hjem til et hus, der var tømt for alle ting af værdi, og min bankkonto var tømt af min eksmand. Da må jeg nok indrømme, at jeg gik ned med flaget. Men jeg blev enig med mig selv om, at det var vigtigt at få hjælp, og jeg lånte penge af min far til husleje og fik købt en ny seng,« fortalte kvinden om sine personlige forhold.

I dag har hun et fuldtidsjob, får 22 piller om dagen med såkaldt stemningsstabiliserende medicin og har i de sidste to år løbende været i jævnlig kontakt med distriktspsykiatrien.

Derfor besluttede retten også se bort fra en mere end et år gammel anbefaling fra Retspsykiatrisk Klinik om at idømme kvinden en behandlingsdom, der ville indebære en tvungen indlæggelse først.

I stedet gik domsmandsretten med til at imødekomme hendes forsvarers ønske om fortsat ambulant psykiatrisk behandling, så hun kan beholde sit fuldtidsjob.

Den dom blev modtaget af den 59-årige kvinde.