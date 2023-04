Det var en berørt stedfar, der mandag eftermiddag udtalte sig foran Retten i Næstved.

»Jeg vil gerne have lov til at sige tusind tak. Især til det danske politi, der har gjort et fantastisk og enestående stykke arbejde,« sagde han langsomt.

»Men også den danske befolkning, der med alt deres kærlighed, varme og beskeder dag og nat har været en utrolig støtte og hjælp.«

Siden lørdag formiddag har hans 13-årige steddatter været centrum i en uhyggelig sag.

En sag, hvor en 32-årig mand netop er blevet sigtet og varetægtsfængslet for at have bortført og udsat pigen for flere overgreb.

Familien udtrykker stor taknemmelighed for den overvældende omsorg og opmærksomhed, de har fået i forbindelse med sagen, men nu beder de om ro.

»Vi er lykkelige over, at Filippa er hjemme. Nu har vi brug for at samle os som familie, og det håber vi, at I vil respektere,« sagde stedfaren.