Hårdt, tragisk og ekstremt præget af sorg.

Det er de ord, en berørt Christian Bak, på vegne af personale og skolens 650 elever, beskriver om tirsdag morgen.

Han er distriktsskoleleder på Hjallerup Skole. Den skole, den 13-årige pige, som mandag aften blev dræbt, gik på.

»Morgenen er forløbet i dyb tragedie. Sådan er det, når et ungt menneske mister livet, og derfor er man omgivet af sorg.«

»Men samtidig er børn også børn. Nogle har spillet fodbold og leget – for det er ikke alle, som forstår det. For dem, som har været tættere på pigen, har det fyldt meget. Andre har lagt blomster, og nogle er også blevet hentet af deres forældre,« siger Christian Bak til B.T.

Også for lærerne er det selvsagt en hård dag.

Det kunne Christian Bak se, da han tirsdag morgen – inden eleverne mødte ind – underrettede lærerne om den tragiske sag, hvorefter de af psykologer blev briefet om, hvordan de bedst skulle hjælpe eleverne igennem dagen.

Psykologerne bliver desuden på skolen resten af dagen.

»Vi har rigtig mange børn, og det er vigtigt, vi lytter til dem. Særligt klassen til den dræbte pige, skal der tages særligt hånd om.«

I løbet af eftermiddagen vil der desuden blive taget stilling til, hvad der skal ske de kommende dage, og hvad børnene har brug for, siger skolelederen.

Tidligere på morgenen sagde Christian Bak også, at man anbefalede børnene at møde op i skole, så de kunne få talt om tragedien.

Det har rigtig mange børn – og forældre – valgt at gøre, siger han tirsdag eftermiddag.

Hjallerup Skole har tirsdag flaget på halvt. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Hjallerup Skole har tirsdag flaget på halvt. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

I sagen er en 17-årig ung mand anholdt og sigtet for drabet på den 13-årige pige. Han bliver fremstillet i grundlovsforhør tirsdag klokken 14.00.

En anden 13-årig pige blev også anholdt mandag aften i sagen. Hun er siden blevet løsladt, og politiet har meldt ud, at hun ikke har noget med forbrydelsen at gøre.

Hun er også elev på Hjallerup Skole.

»Det er klart, at et af de næste step er, at vi har en pige, vi skal tage hånd om. Det er vi ved at finde en vej ind i, og det er vi også i dialog med politiet om,« siger Christian Bak.

Politiet har meldt ud, at man fortsætter med at efterforske sagen.

Og i den forbindelse vil man gerne høre fra borgere, der har oplysninger. I så fald kan man ringe til politiet på telefon 114.

I Hjallerup har politiet også etableret en mobilstation, hvor borgere kan komme og tale med politiet om, hvad man har behov for.

Den mobile politistation er parkeret ved Hjallerup Centret og har åbent fra klokken 10.00 til 13.00 – og igen fra klokken 16.00 til 19.00.

