Bernio Verhagen anklages for at have bedraget fodboldklub ved at have sendt falske mails og beskeder.

Anklagemyndigheden har rejst tiltale mod fodboldspiller Bernio Verhagen for bedrageri mod fodboldklubben Viborg FF.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi, som oplyser, at der er rejst tiltale mod den 26-årige mand.

Bernio Verhagen tiltales for bedrageri og dokumentfalsk i perioden mellem 3. juli og 13. november 2019.

Han skal have bedraget fodboldklubben ved at have sendt mails og beskeder, der ikke kom fra de angivne afsendere.

Den 26-årige er desuden tiltalt for forsøg på bedrageri og dokumentfalsk mod en anden fodboldklub, oplyser politiet.

Verhagen er i forvejen tiltalt for voldtægt, røveri og at flygte fra politiet. Den sag er i gang ved Retten i Viborg og ventes at fortsætte senere i juni, hvor hovedvidnet, Verhagens chilenske ekskæreste, skal afgive forklaring.

Bernio Verhagen har været varetægtsfængslet siden 27. november sidste år - kun afbrudt af 12 timer på fri fod, da det lykkedes ham at flygte fra politiet.

Han blev anholdt i november efter tumult med kæresten i kiosken Tips Pit i Viborg.

Det skete, samtidig med at 1. divisionsklubben Viborg FF, som han havde skrevet kontrakt med, opsagde kontrakten og anmeldte ham for bedrageri.

Efter den første træning gik det angiveligt op for Viborg FF, at de sportslige kvaliteter hos hollænderen ikke var noget at prale af.

26. november rev klubben kontrakten med fodboldspilleren itu og anmeldte ham for bedrageri.

Viborg FF har tidligere forklaret i en redegørelse om forløbet, at man mener sig udsat for svindel, dokumentfalsk og identitetstyveri.

Klubben har ifølge redegørelsen ikke haft et tab som følge af aftalen med hollænderen.

/ritzau/