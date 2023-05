»Jeg er meget glad. Det var en meget vigtig sag. Så kort kan det egentlig siges.«

Sådan er meldingen fra Berlingskes ansvarshavende chefredaktør, Tom Jensen, da B.T. taler med ham, kort efter at han i Højesteret onsdag er blevet frikendt i en sag om at have krænket ophavsretten.

For femten måneder siden blev han i Østre Landsret dømt til at betale en erstatning på 300.000 kroner til arvingerne efter skulptøren bag Den Lille Havfrue, Edvard Eriksen.

Berlingske bragte en tegning og et billede af Den Lille Havfrue i avisen i maj 2019 og i april 2022.

Første gang var havfruen udstyret med et zombieagtigt ansigt. Havfruen sad på sin sten med et iturevet og delvist afbrændt Dannebrog.

Anden gang blev et billede med havfruen iført mundvind vist.

Og det mente arvingerne, byretten og Østre Landsret altså var en krænkelse af ophavsretten.

Men nu har Højesteret givet Tom Jensen og Berlingske medhold.

»Det er ikke kun en vigtig dom for os på Berlingske. Det her sætter en ramme for hele mediebranchen, der nu fortsat har friheden til at lave satire. Hvis vi var blevet dømt, havde det betydet en indskrænkning i den frihed, og så skulle alle medier i Danmark til at tænke over, hvad man så har lov til,« siger chefredaktøren, der har mærket stor interesse fra blandt andet andre medier.

»Mange chefredaktører har fulgt den her sag tæt, og det gælder også for flere jurister. Der er sågar professorer ved Københavns Universitet, der har skrevet om den, fordi den er så principiel,« siger han.

Selvom sejren nu er i hus, bliver der ikke fest på Berlingske.

»Der er ingen grund til at hovere. Vi har nu fået Højesterets ord for, at det vi gjorde, var i orden, og det er det vigtigste,« siger Tom Jensen.

Ifølge Ritzau har arvingerne gennem både byret, landsret og Højesteret argumenteret for, at Berlingske uberettiget har forbrudt sig mod deres ophavsret ved at bruge illustrationerne uden tilladelse.

Det er Edvard Eriksens arvinger, der har ophavsretten til skulpturen. Rettighederne er en betydelig indtægtskilde for dem og har desuden som mål at værne om Edvard Eriksens og havfruens omdømme.