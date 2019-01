Ny kampagne skal få danskerne til at være mere kritiske, før vi deler oplysninger i krisesituationer.

Vær kritisk og tjek afsenderen, før du deler materiale på sociale medier.

Sådan lyder rådet fra Beredskabsstyrelsen i en ny kampagne, der lanceres torsdag.

- Flere steder i udlandet er der store problemer med, at skadelige oplysninger og historier deles og går viralt under en krise.

- Det er noget, vi som samfund og som offentlighed skal være meget opmærksomme på herhjemme også, siger kommunikationschef Lars Aabjerg Pedersen.

Kampagnen, der skydes i gang med en video på Facebook, hedder #TænkFørDuDeler.

Den kommer på et tidspunkt, hvor deling af en krænkende video af et seksuelt samkvem mellem to 15-årige har ført til sigtelse af op mod 1000 unge.

Senest har flere skoler advaret mod deling af en video optaget af formodede terrorister, der viser et brutalt kvindedrab.

Men indholdet behøver ikke have et krænkende indhold for at være skadeligt, lyder det fra Beredskabsstyrelsen.

Det kan også handle om at sætte rygter i omløb, som kan opskræmme befolkningen.

Eksempelvis da der i april 2018 gik rygte om, at en bevæbnet person på et HF- og VUC-center i Helsingør havde løsnet skud.

Det var ikke sandt, og politiet afkræftede det efterfølgende på sociale medier og i pressen.

Og da en orkan ramte De Amerikanske Jomfruøer i efteråret 2017, blev der sendt falske vejrvarsler i omløb, og de kunne skabe forvirring og usikkerhed.

Meningen med kampagnen er ikke, at folk helt skal lade være med at dele krisebudskaber, understreger Lars Aabjerg Pedersen.

- Den her kampagne handler ikke om at lade være med at dele ting, men om at dele de rigtige ting. Og med de rigtige ting mener vi de ting, der meldes ud fra troværdige kilder, blandt andre myndighederne.

Spørgsmål: Men hvorfor er det en opgave for Beredskabsstyrelsen at løfte pegefingeren?

- Vi har gennem mange år beskæftiget os med krisekommunikation til befolkningen, blandt andet via driften af varslingssirener rundt om i landet.

- Nu er vi trådt ind i en ny virkelighed, hvor sociale medier er den nyhedsstrøm, der når hurtigst ud.

- Derfor er det naturligt for os at bede folk tænke sig om, når der sker ulykker og katastrofer, så man i en krisesituation ikke ukritisk deler al information og dermed risikerer at skræmme eller skabe panik, siger Lars Aabjerg Pedersen.

