Hule jernspyd, der stikkes ned i jorden, er ved at få has på brand i Nordjylland. Men det er hårdt arbejde.

København. Siden onsdag har brandfolk kæmpet mod en brand, der har raseret et området ved Dokkedal i Nordjylland.

Problemet har været, at branden har bredt sig i tørvejord under jorden, men nu har man tilsyneladende fundet et effektivt middel mod den underjordiske brand.

- Vi har fået fremstillet nogle jernspyd med huller i. Dem stikker vi 1,70 meter ned i jorden og pumper vand ned, fortæller indsatsleder René Kærup fra Nordjyske Beredskab lørdag formiddag.

- Det har vi gjort hele natten, og droneoptagelser har vist, at det er effektivt, fortsætter han.

Men metoden er mandskabskrævende og hårdt manuelt arbejde.

- Spyddene skal stikkes ned med en meters mellemrum, og hvert spyd kræver to-tre mand. Det er hårdt manuelt arbejde i varmen, så mandskabet arbejder 20 minutter og har så 20 minutters pause, forklarer René Kærup.

Lørdag formiddag arbejder 50 mand på at slukket ilden, og yderligere omkring 25 bliver sat ind. René Kærup regner med, at slukningsarbejdet vil tage resten af weekenden.

Danske Beredskaber har oplyst, at der har været over 1000 naturbrande i juli. Det er næsten lige så mange, som der plejer at være på et helt år.

Fredag måtte beredskabet i hele landet rykke ud til en stribe naturbrande, men lørdag formiddag viser en rundringning til landets politikredse, at der foreløbig ikke er nye naturbrande.

Politiet i det meste af landet forventer dog, at de vil opstå i løbet af dagen - blandt andet i forbindelse med høstarbejde.

/ritzau/