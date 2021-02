Flere steder i landet har der været stort behov for vejhjælp, da mange er kørt fast i snedriverne.

Natten til og onsdag morgen har de store mængder sne rundtom i landet ført til et øget behov for vejhjælp.

Særligt på Bornholm er der faldet over 15 centimeter sne over natten, hvilket tidligt onsdag morgen førte til, at to sneplove kørte fast.

- Sneplovene er hevet fri og er i gang med at rydde vejene igen, siger områdechef for Falck Bornholm Klaus Rønne Jensen.

Klokken 10.40 var der ventetid på at blive trukket fri fra sneen på Bornholm, da der var så mange henvendelser.

Allerede siden klokken syv har Falck Bornholm trukket ti biler fri fra sneen.

Over hele landet bliver onsdag endnu en kølig dag med temperaturer omkring to minusgrader.

- Vi er klar med stort beredskab i hele landet, også selv om vejret onsdag ser roligt ud alle andre steder end Bornholm og Trekantsområdet, siger pressechef for Falck Lisbeth Nedergaard.

Beredskabsstyrelsen har siden mandag haft spidsplove klar på alle deres stationer, men de har kun været benyttet på Møn og Bornholm.

Spidsploven bruges alene til at assistere ambulancedrift. Den rydder et smallere spor end en almindelig plov. til gengæld er den mindre tilbøjelig til at køre fast.

- Det største problem er faktisk ikke sneen, men vinden som skaber de snedriver folk kører fast i, siger operativ chef for Beredskabsstyrelsen Lars Schou.

Der er ikke lige så mange, der er kørt fast, som man ellers kunne have været på denne tid af året.

- Det kan skyldes, at mange arbejder hjemmefra og derfor ikke har samme årsag til at forlade deres hjem, siger pressechef hos Falck Lisbeth Nedergaard.

Vagtcentralchef hos SOS Dansk Autohjælp, Anette Bjørn Juncher, erklærer sig enig i denne forklaring. Men fortæller at de alligevel har oplevet øget travlhed efter klokken syv onsdag morgen, fordi folk skal på arbejde.

Det er lige nu særligt Trekantsområdet i Jylland, Bornholm og Sydsjælland hvor der kommer flest meldinger om fastkørte og anden vejhjælp.

/ritzau/