Voldsomme scener udspillede sig på Nørrebro i København, da børn og unge i juledagene indledte en fyrværkerikrig på åben gade.

Videoer og øjenvidneberetninger fra stedet viser, hvordan civile borgere blev angrebet af eksplosiverne.

En cyklist på Nørrebrogade blev ramt af en fuldtræffer i hovedregionen. Bilister sad fast i deres bil, mens de unge fyrede fyrværkeri på og under deres bil. Politiet greb ind og anholdt flere personer.

Nu går Danske Beredskaber ud med en heftig kritik af gerningsmændene, efter deres mandskab angiveligt er blevet beskudt af fyrværkeri under optøjerne.

»Der skal ikke herske den mindste tvivl om, at vi finder enkelte personers brug af fyrværkeri som skyts mod beredskabets ansatte og mod andre personer fuldstændig uacceptabel og respektløs,« skriver Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber, i en pressemeddelelse.

Danske Beredskaber dækker bl.a. over de forskellige brandvæsner, der rykker ud i tilfælde af brand.

»Beredskabets dygtige folk forsøger alene at passe deres arbejde, hvor de passer bedst muligt på os alle sammen, og at beskyde dem, mens de udfører denne livsvigtige opgave, er ikke bare dumt - det er ubeskriveligt uintelligent,« fortsætter Bjarne Nigaard.

Til B.T. har øjenvidner fortalt, hvordan de pludselig er blevet fanget midt i eksplosionerne på åben gade:

»Der er lige en gruppe, der er kommet kørende i en bil, mens chaufføren holdt et fyrværkerirør (bomberør måske) i hånden, som skød af, mens han kørte,« fortalte et øjenvidne.

Beredskaberne skriver i pressemeddelelsen, at der har været diskussioner om, hvorvidt kommuner og beredskabet skal indføre et zoneforbud mod affyring af fyrværkeri. Men på trods af de farlige forhold og deres hårde kritik, mener Danske Beredskaber alligevel ikke, at man skal overveje et forbud.

»Løsningen på enkeltpersoners uintelligente – og efter mit skøn allerede ulovlige - adfærd kan ikke findes i kommunernes/beredskabernes mulighed for at indføre generel regulering af brug af fyrværkeri i bestemte zoner,« skriver Bjarne Nigaard.

Episoderne er nemlig allerede ulovlige, da det først er tilladt at affyre fyrværkeri fra den 27. december.