Lørdag klokken 13.13 bliver Nordjyllands Beredskab kaldt ud til en brand i Aalborg.

Og som så mange gange før, er det ilden startet med et haveprojekt.

Det får nu indsatsleder Bent Pedersen til at komme med en skarp opfordring.

»Tænk jer om, når i bruger ukrudtsbrændere. Vi vil virkelig gerne have folk til at tage det her alvorligt,« siger han til B.T.

Alene i denne uge er beredskab rundt om i landet rykket ud til talrige brande, som er startet med, at beboerne ville rydde haven for ukrudt. Flere huse er brændt ned af samme grund.

»Det bedste, der sker i sådan en situation, er, at man får en bøde. Det værste er, at man mister sit hus og sine ejendele. Vi vil gerne, at man undgår begge dele.«

»Så når ukrudtet langs hækken eller huset skal fjernes, så er det altså ned på knæ og ordne det på den gammeldags måde,« siger Bent Pedersen.

Dagens brand blev hurtigt slukket, og hverken beboere eller hus kom noget til.

»Vi var hurtigt på stedet og naboerne hjalp også til, så slukningsarbejdet gik nemt. Men sådan er det jo ikke altid. Derfor skal man passe meget på,« siger Bent Pedersen, der er en smule forundret over, at ukrudtsbrænderen år for år og uger efter uge giver anledning til så store problemer.

Nordjyllands Politi var også til stede, og husets ejer kan se frem til en bøde.