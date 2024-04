Natten til tirsdag måtte Hovedstadens Beredskab vende tilbage til Børsen, da gløder begyndte at blusse op i den nedbrændte, historiske bygning.

Nu giver beredskabet en ny status på situationen.

»Siden cirka klokken 01 i nat har vi haft en sprøjte med fire mand tilbage på brandstedet til begrænset efterslukning i den udbrændte del af bygningen,« lyder det i et opslag på det sociale medie X:

»Det ulmer fortsat en smule fra de udbrændte dele. I dag vil vi løbende vurdere behovet for, at vi fortsat er til stede.«

Det var tirsdag morgen, at operationschef Kristian Levy fra Hovedstadens Beredskab over for Ritzau kunne fortælle, at man var vendt tilbage til brandstedet ved Børsen.

»Vi har haft flere små gløder, som er blusset op,« sagde han.

Der var blandt andet blussende gløder i en træbjælke, der hænger sammen med den raske del af bygningen, som man fortsat kæmper med at bevare, lød det.

Mandag aften oplyste beredskabet ellers, at man havde trukket alle styrker hjem fra brandstedet.

En brandvagt ville hver fjerde time kontrollere, at branden ved Børsen ikke udviklede sig, blev det oplyst.

Kristian Levy understregede tirsdag morgen, der ikke har været nogen flammer på noget tidspunkt.

Årsagen til, at Hovedstadens Beredskab mandag aften besluttede at forlade stedet, var, at man vil give plads til det personale, som står for bevaringsarbejdet.

»Vores arbejde konflikter en lille smule med at bevare facaden. Dér må vi træde lidt tilbage,« lød det i den forbindelse fra Kristian Levy.