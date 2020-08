Nordjyllands Beredskab er rykket ud til en mulig drukneulykke på Læsø. Det oplyser beredskabet på Twitter i en kort opdatering.

En person har mistet livet i ulykken, lyder det i en opdatering.

Torsdag eftermiddag udspillede der sig et drama ud for Læsø.

Her var en båd med tre personer om bord kæntret. Her kom to tyskere i en speedbåd til hjælp.

Men uheldigvis kæntrede de også med deres båd.

Det igangsatte en større redningsaktion omkring en sømil fra Læsø.

De tre personer, som oprindeligt var kæntret, havde ligget i havet omkring en time, inden de to tyskere kom til.

»De sejler hen for at komme dem til undsætning. Men da de forsøger at få dem op i speedbåden, kæntrer den også, så der er fem personer i vandet,« siger vagtchefen til Ritzau.

Ved redningsaktionen, som havde hjælp fra både dansk og svensk side, blev fire personer reddet, men den sidste mistede livet, oplyses det.

De fire personer, som blev reddet, har det efter omstændighederne godt.

Endnu er de pårørende til den omkomne ikke underrettet. Derfor kan vagtchefen ikke oplyse noget om den omkomnes alder, køn mv.