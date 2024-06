Alle beboere og medarbejdere på Hvalsø Plejehjem blev tilset af læge efter kraftig lugt fra kloak.

Brandvæsnet og ambulancer rykkede mandag aften ud til Hvalsø Plejehjem, hvor en kraftig lugt havde bredt sig.

Det oplyser Lejre Kommune i en pressemeddelelse.

Årsagen til lugten viste sig at stamme fra en kloak, der er i gang med at blive renoveret.

En akutlæge ringede til Giftlinjen, hvor en læge anbefalede, at alle beboere og medarbejdere på plejehjemmet blev tilset af en læge.

Alle har det efter omstændighederne godt, men en enkelt medarbejder er blevet indlagt til observation for en sikkerheds skyld.

Personen ventes udskrevet tirsdag.

- Der har ikke været fare på færde i Hvalsø. Men det er klart, at vi reagerer hurtigt og resolut, når vi oplever lugte, vi ikke kender fra hverdagen, siger Peter Olsen, vicekommunaldirektør i Lejre Kommune med ansvar for blandt andet sundhedsområdet, i pressemeddelelsen.

- Det kan måske have set lidt voldsomt ud med alle de udrykningskøretøjer. Men når det gælder sikkerheden for vores ældre beboere og personalet, tager vi naturligvis ingen chancer.

Kloakken er ved at få en såkaldt "strømpeforing". Ifølge pressemeddelelsen sker det af og til, at det kan frigøre dampe, som kan trænge ind i bygninger gennem kloaksystemet.

For at modvirke yderligere hændelser af den type, vil plejehjemmet i de kommende dage sørge for, at alle vandlåse er fyldt.

/ritzau/