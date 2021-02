Hovedstadens Beredskab rykkede fredag ud til en mulig drukneulykke på isen i København.

Det viste sig heldigvis, at der ikke var tale om, at en person var gået igennem isen på stedet ud for Christianshavns Voldgade.

Det oplyser beredskabet på Twitter:

»Vi har konstateret, at hullet i isen med tilhørende spor stammede fra en af beredskabets islivredningsøvelser. Eftersyn foretaget, intet at bemærke,« lyder det klokken 11.17

Til B.T. fortalte den vagthavende operationschef hos Hovedstadens Beredskab, Kristian Levy, også tidligere, at det ikke var sikkert, at en person var faldet i vandet på stedet:

»Vi undersøger det stadig, men sagen er droslet lidt ned på baggrund af, at der er tale om et hul i isen, som er kendt for os,« sagde han kort før klokken 11 og forklarede, at beredskabet har benyttet netop det hul i isen til øvelser for nogle dage siden.

»Så de spor, som anmelderen har set på stedet, er sandsynligvis spor fra den øvelse.«

Man undersøgte dog stedet grundigt for en sikkerheds skyld i tilfælde af, at nogen skulle være faldet igennem isen netop der.

»Vi undersøger det helt til bunds for at være sikre på, at der ikke skulle være sket yderligere,« fortalte Kristian Levy.

»Der er ikke umiddelbart nogen tegn på, at nogen skulle være faldet i her til formiddag indtil videre,« tilføjede han.