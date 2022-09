Lyt til artiklen

En større udrykning er lørdag aften på vej mod Planetariet på Gammel Kongevej i København.

Her er der meldinger om røgudvikling fra køkken og ventilationsanlæg, oplyser Hovedstadens Beredskab på Twitter.

»Vi har sendt en større udrykning afsted og vil fylde en del i gadebilledet,« lyder det.

Også politiet er rykket ud til stedet.

Til B.T. oplyser vagtchef ved Københavns Politi, at man modtog anmeldelsen klokken 20.31.

»Vi får en melding om, at der kommer røg fra taget, men man mener nu, at det stammer fra køkkenet. Det er vi i gang med at undersøge,« fortæller vagtchefen.

Opdateres …