Ulovligt parkerede biler kostede tid og forsinkede Hovedstadens Beredskab, da det nytårsaften rykkede ud til en lejlighedsbrand i København, hvor to personer efterfølgende blev indlagt til observation for røgforgiftning.

Derfor sender Beredskabet på Twitter nu en indtrængende bøn ud til borgerne om at tænke sig om, før man parkerer, for »i yderste konsekvens kan der være liv på spil.«

Til BT fortæller operationschef Kristian Næsted, at biler, der holder ulovligt parkeret ved gadehjørner og dermed spærrer for udrykningskøretøjerne, er et problem, man oplever relativt tit.

»Det er et af de problemer, der bliver ved med at komme igen. Folk tænker ikke over, at det er en redningsvej, de parkerer på. Mange ser måske lige deres snit til at holde parkeret på et gadehjørne, eller også tænker de, at de bare tager chancen eller tager bøden,« siger han og fortsætter:

»Der er i hvert fald mange, der ikke tænker over, at liv og lemmer hos de mennesker, der bor på vejen, kan være afhængige af, at hjælpen kan komme frem i tide. Det kan have meget alvorlige konsekvenser.«

Foto: Hovedstadens Beredskab Foto: Hovedstadens Beredskab

Tidligere nytårsaften rykkede Hovedstadens Beredskab ud til en brændende lejlighed på en adresse ved Genforeningspladsen i Københavns Nordvestkvarter. To personer blev efterfølgende kørt til skadestuen til observation for røgforgiftning og mindre brandskader.

Men ulovligt parkerede biler på et gadehjørne skabte problemer for udrykningskøretøjerne, da de kom frem.

»I det her tilfælde var branden i stuen, men hvis branden havde været i en af de højere lejligheder, hvor det havde været nødvendigt at tage vores stige i brug, så havde vi ikke kunnet på plads og komme frem. Så skulle vi have flyttet en bil, og det havde taget tid, så vi ikke havde kunnet komme hurtigt frem og hjælpe,« siger Kristian Næsted og tilføjer:

»Vi blev også forsinkede af bilerne, fordi vores mandskab på stedet med sprøjten simpelthen ikke kunne komme ned ad gaden. Så det tog lidt ekstra tid, før vi kunne komme til.«

Foto: Hovedstadens Beredskab Foto: Hovedstadens Beredskab

Heldigvis kunne problemet ifølge operationschefen løses med nogle lidt længere slangeveje fra slukningskøretøjerne og hen til lejligheden.

»Der er en grund til, at man skal holde afstand fra gadehjørnerne, for ellers kan brandvæsnets køretøjer, som jo er nogle større og tunge køretøjer, ikke komme frem,« siger Kristian Næsted og slutter:

»Det er ikke hver dag, det har operative konsekvenser, men det hænder, at der er blokeringer. Nogle gange kan det løses ved, at vi må køre rundt om blokken og finde en anden vej til stedet, men det tager tid, og det er et tilbagevendende problem.«