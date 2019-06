En person er blevet udsat for kemikaliet Acetonitril på Haldor Topsøe i Lyngby nord for København.

Politi og beredskab er fredag formiddag massivt til stede ved virksomheden.

Acetonitril er en behageligt duftende, farveløs væske, som er brændbar og relativt giftig. Den anvendes som opløsningsmiddel.

På Twitter skriver Nordsjællands Politi, at en person er blevet ramt af kemikaliet i forbindelse med åbningen af en ventil.

B.T. har været i kontakt med Nordsjællands Politi som ikke ønsker at give yderligere oplysninger om situationen.

Men i en opdatering på Twitter skriver politiet, at medarbejderen på Haldor Topsøe er blevet ramt af kemikaliet på hånden og er blevet kørt på hospitalet til behandling.

På Twitter skriver politiet, at der ikke er fare for spredning af kemikaliet, da hændelsen er fundet sted indenfor. Politiet oplyser yderligere, at man fortsat er på stedet i forbindelse med oprydning.

B.T. følger sagen.