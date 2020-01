En helikopter, dykkere og en redningsbåd ledte tirsdag aften efter en person, der kunne være faldet i vandet.

En redningsaktion blev tirsdag aften sat i gang i Aalborg, hvor en person tilsyneladende var forsvundet i det kolde vand.

Det skriver TV2 Nord og Nordjyske.

Personen menes at være faldet i eller hoppet i vandet i havnen ved Utzon Centeret i Aalborg.

Men efter et par timer blev aktionen afsluttet igen ved 22-tiden.

Det er ikke lykkes at kunne finde nogen. Men der er næppe noget at komme efter, når der er gået så lang tid, konstaterer indsatsleder Jakob Schmidt fra Nordjyllands Beredskab ifølge Nordjyske.

Ifølge Nordjyske var Nordjyllands Beredskab til stede med to dykkere og en redningsbåd.

Forsvarets Operationscenter bekræftede over for Ritzau, at det sendte en helikopter i luften, som skulle hjælpe med at lede.

Vagtchef ved Nordjyllands Politi Mads Hessellund fortalte tidligere tirsdag aften, at politiet modtog anmeldelsen klokken 20.10. Den gik på, at vidnet havde set en person gå langs vandet.

- Vidnet kiggede et kort øjeblik væk, og da anmelderen så igen kiggede ned mod vandet, var personen forsvundet. Vidnet er helt sikker på, at personen er faldet eller hoppet i vandet, sagde Hessellund til Nordjyske.

