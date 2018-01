Helikopter og flere skibe leder efter en mand, som onsdag eftermiddag sejlede ud fra Als i en havkajak.

Esbjerg. En helikopter og flere både deltager onsdag aften i eftersøgningen af en 79-årig mand i Augustenborg Fjord ved Als.

Manden sejlede onsdag eftermiddag klokken 14 ud fra Als ved Sebbelev i en havkajak.

- Men han vendte ikke som aftalt tilbage klokken 17, så nu har vi iværksat en eftersøgning, fortæller vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Mandens bil er fundet på den vej, der hedder Sebbelev Skov.

Eftersøgningen besværliggøres af, at det er mørkt, og at manden er iført jagttøj, der gør ham ekstra svær at få øje på. Men det skulle være muligt at finde ham med termiske kameraer, der opfanger temperaturforskelle.

Vagtholdslederen hos Forsvarets Operationscenter, der blandt andet står for redningsaktioner til søs, fortæller, at man har sendt en helikopter og to både til Augustenborg Fjord for at hjælpe med eftersøgningen.

/ritzau/