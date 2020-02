Blandt andet Silkeborg er udfordret af store vandmasser, så beredskab har lagt 700 meter mobil dæmning ud.

Især den midtjyske og sønderjyske del af Danmark har været hårdt ramt af vandmasser.

Det fortæller Lars Høg Schou, operativ chef i Beredskabsstyrelsen.

I Silkeborg er der kommet så meget vand, at beredskab tidligt onsdag har lagt 700 meter mobil dæmning ud for at sikre byen mod oversvømmede veje.

- I Silkeborg er der faldet så meget vand, og det render ned i langsøen, fordi der er højt hele vejen rundt om Himmelbjerget.

- Så samler vandet sig i de lave områder. Silkeborg Langsø er gået over sine bredder, og så er det gået ud på Vestre Ringvej, siger Lars Høg Schou.

Derfor har beredskabet lagt dæmning ud.

- Man har lavet en dæmning, der kan holde 80 centimeter vand, siger den operative chef.

Silkeborg Kommune oplyser tidligt onsdag morgen ifølge TV2 Østjylland, at det ikke har været nødvendigt at lukke de centrale veje Vestre Ringvej, Søvej og Viborgbroen i Silkeborg.

Kommunen advarede ellers tirsdag om, at vejene muligvis skulle lukke.

- Vi slås utrolig meget med vand på kørebanerne, og vi er udfordret på, at vandstanden bliver ved med at stige, sagde Flemming Frøsig Christensen, der er vej- og trafikchef i Silkeborg Kommune, tirsdag ifølge TV2 Østjylland.

/ritzau/