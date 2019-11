»Hun kommer hjem til mig og fortæller, at han har truet hende med en kniv. Så siger jeg: 'Nu er det slut!'«

Trods masser af faresignaler havde Bente Nødskou aldrig forestillet sig, at hendes datter Maj Kaltoft skulle ende med at dø bare 34 år gammel.

Men sådan endte det.

For den 11. december 2011 mistede Maj Kaltoft og hendes far livet i en mordbrand, efter hendes amerikanske eksmand Kirk, der også døde, havde sat ild til de litervis benzin, som han forinden havde slæbt op i parrets fælles lejlighed på Rahbeks Allé i København.

I Kanal 5-programmet 'Mord i familien' sætter Maj Kaltofts mor for første gang ord på det forhold, der udadtil virkede som det perfekte, men som i sidste ende kostede både datteren, datterens far og svigersønnen livet og gjorde hendes barnebarn forældreløs.

»Man kunne se, hvor glade de var for hinanden, men de var meget forskellige. Han var venlig og sød. Næsten for sød til hende, for hun kunne kommandere rundt med ham, men de var meget forelsket i hinanden,« fortæller Bente Nødskou i 'Mord i familien'.

Parret havde mødt hinanden i New York, hvor Maj Kaltoft i første omgang var flyttet til for at arbejde i en eftertragtet praktikstilling hos FN. Her gjorde hun det så godt, at hun senere blev ansat i en fast stilling i den store organisation, inden hun forlod storbyen til fordel for sit hjemland igen.

Beslutningen udfordrede forholdet mellem hende og Kirk Smith, og i halvandet år måtte de to leve i et langdistanceforhold, indtil Maj Kaltoft blev gravid med parrets første barn. Graviditeten fik Kirk Smith til at flytte til Danmark, og sammen købte de en lejlighed på Rahbeks Alle, som de også boede i, da datteren Nina kom til verden.

»Han var meget engageret i barnet, og han tog et enormt ansvar,« fortæller Mette Ringmose, der var veninder med Maj Kaltoft.

Men livet i Danmark var ikke let for den dengang 38-årige Kirk Smith. For mens Maj Kaltoft var udadvendt og åben, var han i langt højere grad indadvendt og genert. Ifølge Mette Ringmose havde han ikke rigtig nogen venner, selv om Maj Kaltofts vennekreds forsøgte at inkludere ham.

Alligevel blev Maj Kaltoft gravid igen, og parret skulle have en lille dreng. Men den lykkelige begivenhed er formentlig den, der ender med at koste Maj Kaltoft livet.

Vuggedød

To måneder efter at parrets andet barn var kommet til verden, faldt det hele sammen. Drengen blev revet væk fra den lille familie, da han døde af vuggedød.

Sønnens død sætter forholdet mellem Kirk Smith og Maj Kaloft under masstivt pres.

»Hun var i chok. Hun stod inde under bruseren. Hun kunne næsten ikke mere. Hans sorg gik indad, og vi kunne ikke komme i kontakt med ham. Han bliver fuldstændig apatisk,« fortæller Bente Nødskou.

Men alt imens Maj Kaltoft forsøgte at bearbejde sorgen ved blandt andet at gå til psykolog, lukkede Kirk Smith sig inde i parrets lejlighed. Samtidig var han voldelig over for Maj Kaltoft, som han slog gentagne gange.

Til sidst blev det for meget for Maj Kaltoft, der valgte at gå fra Kirk Smith.

»Da hun siger, at hun ikke kan holde det ud mere, så bliver han voldelig. Jeg siger til hende, at hun må skride. Gøre det forbi. For det ender jo galt. Men at det skulle ende så galt, det havde ingen af os forestillet os. Havde man det, så havde jeg jo grebet ind,« fortæller Bente Nødskou i Kanal 5-programmet.

Havde tidligere været voldelig

Volden var imidlertid ikke noget, der lå fjernt for Kirk Smith. Ifølge Mette Ringmose havde den amerikanske mand nemlig allerede været aggressiv og voldelig over for Maj Kaltoft, da de to boede sammen i USA.

»Men hun deler det ikke med mig. Jeg tror, hun prøver at skjule det. Det er ærgerligt, at vi ikke får det af vide, for så kunne vi have hjulpet hende.«

Omkring klokken 12.00 11. december 2011 lød der et brag på Rahbeks Allé.

Kirk Smith havde hældt over 10 liter benzin ud i lejlighedens køkken og i entreen og stukket ild til det, mens Maj Kaltoft og faderen Ole sad i stuen på lejlighedens første sal.

De to var i lejligheden, fordi Kirk Smith dagen forinden bad Maj Kaltoft om at besøge ham, så de kunne tale sammen.

Ifølge politiet havde hverken Maj Kaltoft eller Ole nogen flugtveje ud af lejligheden.

Maj Kalktoft blev erklæret død ved brandvæsnets ankomst, mens Kirk Smith og Ole døde senere på hospitalet af deres kvæstelser.