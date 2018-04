Butiksejere i Frydenlundscenteret i Aarhus er rasende, efter op mod 20 unge har skabt krigslignende tilstande i det engang hyggelige center i Aarhus Vest.

Én af dem er 67-årige Bente Pedersen. Hun har haft sin bodega, Pusterummet, i centret i 34 år med sin mand Henning Damsgaard, og hun har aldrig oplevet noget lignende. Nu er hun bekymret for, om hun må dreje nøglen om.

»Det er et spørgsmål om tid, før vi lukker. Der er helt ødelagt, de har smadret det hele. Det er rystende, at det kan lade sig gør i dagens Danmark.«

Ifølge Bente Pedersen er der hver dag og aften op mod 20 unge med indvandrerbaggrund, der raserer i centret.

Her smadrer de ruder, ryger hash og chikanerne kunderne i de få butikker, der er tilbage.

»Jeg har fået smadret ruder. Det er helt normalt, når man møder ind. Det er meget irriterende,« siger Bente Pedersen og fortsætter:

»Men det værste er, at gæsterne ikke gider at komme. De tør ikke gå gennem, og det kan jeg godt forstå. Jeg havde en ældre mand i tirsdags, der ikke turde tage hjem igen, fordi de stod derude. Det kan ikke være rigtigt,« siger Bente Pedersen.

Østjyllands Politi oplyser til BT, at de har modtaget anmeldelser om uorden og hashrygning i centret. De kan dog ikke gøre andet end at bortvise dem, der står derude.

Frisøren nægter at flytte

I det engang blomstrende storcenter er der nu kun fire privatebutikker tilbage og en Fakta: Bente Pedersens bodega 'Pusterummet', et pizzeria, en Flügger Farver og frisøren 'AR'.

Frisøren er ejet af Azar Rouhafza, og hun har klippet hår i Frydenlundscentret i 15 år.

»De har smadret ruder her, og de blokerer for mine kunder, så de ikke kan komme ind. Og så står de og ryger hash. Det går kraftigt ud over min økonomi,« siger Azar Rouhafza.

Den rutinerede frisør nægter dog at flytte.

»Jeg kunne aldrig finde på at flytte. Jeg har været her i 15 år, og det dur ikke, hvis vi alle bare flytter. Så vinder de unge, og hvordan løser vi så problemet? Det er kommunens og politiets ansvar at få orden her,« siger Azar Rouhafza.

Selv om Bente Pedersens kunder frygter de mange unge, er hun ikke selv bange for dem.

»De kalder mig møgkælling og alt muligt grimt. Og jeg kommer nok også til at få repressalier for det her, men det kan ikke være rigtigt, at de skal have lov til at styre det,« siger Bente Pedersen, der har fået halveret sin omsætning på grund af de manglende kunder.

Kommunen kigger på det

Hos kommunen er de bekendt med problemet. Politisk ordfører for Socialdemokraterne i Aarhus, Anders Winnerskjold, har tidligere lovet, at de får styr på centret.

Centret er ejet af kapitalfonden NREP, der også ejer Aarhus-centrene; Trøjborgcentret, Vericentret og Kridthøj Torv. De er klar over problemet, og har oplyst, at de ønsker at revitalisere hele centret. Kommunen står dog i vejen på grund af en manglende tilladelse. Aarhus Kommune oplyser, at de er i gang med at kigge på sagen.