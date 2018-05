For Bente Rosenskjold, der er genbo til den brændende Randbøl Hede, har fredagen udviklet sig lidt mere dramatisk, end godt er.

Ved 11-tiden fik hun og manden at vide af nogle forbipasserede, at det ulmede i grøftekanten.

»Inden brandbilerne overhovedet nåede at komme, kunne vi se, hvor lynhurtigt det nåede at brede sig med den friske østenvind. Der er så tørt, så tørt her,« fortæller Bente Rosenskjold til BT.

Hun og manden frygtede, at deres hus kunne blive flammernes bytte - selv om det ligger på den anden side af vejen.

En voldsom brand hærger Frederikshåb Plantage og Randbøl Hede mellem Vejle og Billund, fredag den 25. maj 2018. Ifølge Sydøstjyllands Politi brænder to gange fire kvadratkilomter, og branden breder sig øjeblikket mod vest. Foto: Michael Drost-Hansen En voldsom brand hærger Frederikshåb Plantage og Randbøl Hede mellem Vejle og Billund, fredag den 25. maj 2018. Ifølge Sydøstjyllands Politi brænder to gange fire kvadratkilomter, og branden breder sig øjeblikket mod vest. Foto: Michael Drost-Hansen

»Vi har stråtag, så vi var meget bekymrede for, at det kunne brede sig,« siger hun. Parret gav sig derfor til at vande stråtaget, og senere samledes naboerne på vejen for at se, hvad der skete.

»Det er uhyggeligt,« siger Bente Rosenskjold, der frygter, at det er et henkastet cigaretskod, der har forårsaget branden.

»Folk smider jo tit affald ud af vinduet, når de kører forbi. Så det kan man ikke lade være med at tænke, men vi ved det jo ikke,« siger hun.

Foto: Michael Drost-Hansen Foto: Michael Drost-Hansen

I løbet af fredag eftermiddag er branden på den del af heden, der ligger tættest på Bente Rosenskjolds hus, slukket. Nu har den spredt sig mod vest.

Parret har ikke tidligere været vidne til brande på heden. Kun de kontrollerede afbrændinger, der finder stadig først på året.

»Det her er det værste, vi har oplevet, mens vi har boet her,« siger hun.

I videoen herunder kan du en dronevideo over området, som Bente Rosenskjolds søn har taget. Hele hedeområdet, man kan se i videoen, er ifølge Bente Rosenskjold brændt ned.