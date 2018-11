Få minutter efter byrettens dom oplyser Nicklas Bendtners forsvarer, at han anker sagen til landsretten.

Københavns Byret straffer fodboldspilleren Nicklas Bendtner med ubetinget fængsel i 50 dage for vold mod en taxachauffør i København.

Sammenstødet mellem de to mænd medførte, at chaufføren brækkede sin kæbe. To måneder senere plages han stadig af skaderne.

Den 30-årige Rosenborg-angriber har hævdet, at angrebet på chaufføren skete i selvforsvar. Men den forklaring har retten valgt at forkaste.

Ud over en plet på straffeattesten kan dommen også få sportslige konsekvenser for topspilleren.

Landstræner Åge Hareide har på forhånd sagt, at det er "utænkeligt" med en voldsdømt spiller på landsholdet.

Det sidste ord er dog langt fra sagt i sagen. Få minutter efter at have hørt rettens afgørelse oplyser forsvarer Anders Németh, at dommen ankes til landsretten. Her vil kravet igen være frifindelse.

- Vi er uenige om forskellige ting i afgørelsen. Særligt det omkring sparket. Omkring slaget kan objektivt konstateres, at Nicklas slår. Vores påstand er, at det sker i nødværge, siger Anders Németh.

Advokaten beskriver dog tilfredshed med, dels at anklagemyndighedens krav om en længere fængselsstraf ikke blev opfyldt, dels at retten ifølge Németh har godtaget et vigtigt element i Nicklas Bendtners udlægning.

- Alle har kunnet se, hvordan forløbet har været. Alle kan se, at der var et forudgående forløb før episoden, siger Anders Németh

- Det sætter to streger under, at der ikke er tale om umotiveret vold mod en fremmed.

/ritzau/