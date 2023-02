Lyt til artiklen

Egentlig ville narkosmuglerne gerne liste svimlende 132 kilo kokain ind i Danmark gennem lufthavnen i Kastrup i første forsøg.

Men medgerningsmændene i Den Dominikanske Republik i Caribien kunne ikke få organiseret den sidste af de store sportstasker, der hver indeholdt 22 kilo af det eftertragtede hvide pulver.

»Jeg kan kun få fem tasker ind i lufthavnen i Punta Cana,« skrev en af dem over den krypterede EncroChat-telefon, som havde ry for ikke at kunne overvåges af politiet.

Det viste sig at være en fatal fejl.

For få måneder senere havde fransk politi held til at infiltrere og dekryptere det foretrukne netværk for skønnet 60.000 organiserede kriminelle i 120 lande over hele verden.

Det skete i foråret 2020, og siden er de vigtigste informationer blevet delt med myndighederne i andre lande – heriblandt Danmark.

Og fredag formiddag spillede tekst og billeder fra de hemmelige EncroChat-telefoner endnu en gang en hovedrolle i en dansk retssal.

I Københavns Byret står en 41-årig mand tiltalt for at have organiseret indsmugling af samlet 235 kilo kokain gennem lufthavnen i Kastrup i to omgange.

Først de 110 kilo 11. januar 2020 og halvanden måned senere yderligere 125 kilo. Begge gange klokken 07 om morgenen. Han nægter sig skyldig.

De 235 kilo kokain vil i det kriminelle miljø repræsentere en værdi på godt 70 millioner kroner – endda før kokainen bliver delt op i mindre portioner og solgt til brugerne til en betydelig højere pris.

For nylig kunne politiet i samme sag anholde en 50-årig mand, som politiet mener optrådte som praktisk hjælper med at få sportstaskerne uden om toldkontrollen i Kastrup.

Han var ansat i bagagehåndteringen i lufthavnen på gerningstidspunkterne, og takket være et foto af et bagagetag fra en af sportstaskerne med kokain, som smuglerne havde sendt krypteret til hinanden, kunne politiet efterforske sig frem til, hvornår det direkte fly fra Den Dominikanske Republik præcist var landet i København.

Arkivfoto. Foto: ENRIQUE CASTRO-MENDIVIL

Her kunne politiet ud fra de scannede medarbejderkort fra de særligt sikrede sikkerhedsområder i lufthavnen konstatere, at den 50-årige tilsyneladende begge gange var til stede tidligt om morgenen.

»Også selv om han den første dag stod til at have fri, og på den anden ankomstdag stod til først at skulle møde klokken 14.30,« oplyste anklager Jelena Vestergaard Hansen fredag i sin forelæggelse af sagen i byretten.

Sagen er en udløber af den såkaldte Operation Sixpence – en af danmarkshistoriens største narkokomplekser. Sagerne har vist sig at have tråde til både bande- og rockermiljøet, ligesom også en række tidligere narkodømte igen er kommet grundigt i politiets søgelys.

Der er allerede blevet gennemført fem sager med omkring 10 tiltalte, som samlet er blevet straffet med over 50 års fængsel.

18 tiltalte venter stadig på at få dom – heriblandt de ni formodede hovedmænd, der skal have dom i en langstrakt nævningesag senere i år med over 35 planlagte retsdage.