Et forfængeligt ønske om at ligne selveste James Bond har tilsyneladende været med til at belaste en formodet bagmand i en af Danmarks største narkosager.

Det kom frem torsdag formiddag, da Københavns Byret var nået til de afsluttende bemærkninger i kæmpesagen med politiets kodenavn Operation Sixpence.

Her er ni mænd tiltalt for indsmugling og salg af hele 400 kilo kokain

Politiets mest belastende beviser mod de tiltalte knytter sig til en lang række tekstbeskeder og billeder, som i 2019-2021 blev sendt mellem nogle dækprofiler på de krypterede beskedtjenester EncroChat og Sky ECC.

»En massiv mængde af beviserne er udskrifter fra EncroChat og Sky ECC. Her er det altafgørende at se på, hvem der har benyttet en given profil, og hvem der har skrevet hvad,« lød det torsdag fra specialanklager Jelena Vestergaard Hansen fra politiets NSK – National enhed for Særlig Kriminalitet – i hendes afsluttende procedure i den omfattende sag.

Og som et eksempel på, hvordan anklagemyndigheden mener at kunne bevise, hvem der har gemt sig bag dæknavnene »Streetbob« og »Dabbadon«, fremhævede anklageren den 32-årige M.

Han betragtes som en af sagens fire bagmænd, der som regel ikke selv løber risikoen ved at være fysisk tæt på narkoen, men har kontakterne og styrer de øvrige hjælpere.

Blandt andet har politiet kunnet se, at »Streetbob« har søgt på nogle særlige solbriller af mærket Barton Perreira, som skuespilleren Daniel Craig benyttede i James Bond-filmen »No Time To Die«.

En tilsvarende og samtidig søgning har efterforskerne senere kunnet finde på en telefon, der, blev fundet hos M.

Den 32-årige mand kan ifølge anklageren også knyttes til dækprofilerne, fordi han i krypterede beskeder omtaler to gange i april 2020, hvor han dels får en fartbøde, og dels bliver anholdt for tre uger senere at have kørt i bil på Amager Strandvej med for meget af det euforiserende cannabisstof THC i blodet.

De to tidsfæstede episoder har været forholdsvis lette for politiet bagefter at finde frem i politiets systemer, og dermed pege på M. som »Streetbob«.

Og endelig begik M. ifølge anklageren også den store fejl på et tidspunkt direkte at skrive sin egen folkeregisteradresse på Amager i de krypterede beskeder, som han håbede skulle forblive anonyme.

»Men generelt har de tiltalte været dygtige. De har haft en velsmurt og særdeles kompetent organisation med kontakter over hele verden. De har haft nærmest ubegrænsede midler, og har på kort tid kunnet skaffe massive mængder af penge – også selv om de dagen før lige har tabt fem millioner kroner,« fremhævede anklageren.

»Det her er på et helt andet niveau, end det man kan kalde almindelige narkohandler. Det foregik på engrosniveau,« tilføjede hun.

De ni mænd i alderen 25-49 år er tiltalt for indsmugling og for at have opbevaret, solgt og distribueret samlet omkring 400 kilo kokain på flere adresser og fra forskellige lokationer i blandt andet Sydhavnen og Valby, på Nørrebro, Frederiksberg og Amager.

De ni tiltalte har stort set ikke villet udtale sig under de tidligere godt 30 retsmøder i sagen. Det belaster dem ifølge anklageren også.

»Man må spørge sig selv, om det ikke i virkeligheden er lidt besynderligt, at de tiltalte ikke kommer med en god forklaring, hvis der findes en.«

»Og retten må gerne lægge vægt på de manglende forklaringer, hvis beviserne er så gode, at de kalder på en god forklaring. Det har landsretten før fastslået i ankesagen om Dansk Værdihåndtering (røverisag i 2012, red.),« tilføjede anklageren.

Ifølge politiet endte størstedelen af de 400 kilo kokain fra Operation Sixpence endt i hænderne hos københavnske købere. En mindre del blev solgt i Aalborg.

Der ventes at falde dom 20. november.