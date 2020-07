Han blev dømt i 2013, 2014, 2015 og 2016.

Men nu skal det være slut.

Anklagemyndigheden vurderer, at en 55-årig mand fra Nordsjælland er så farlig, at han skal idømmes forvaring på ubestemt tid, når han i løbet af efteråret tiltales for blandt andet det brutale drab på lægen Charlotte Asperud i Tisvildeleje i april 2019.

Det oplyser DR, som har fået aktindsigt i anklageskriftet mod manden, der nægter sig skyldig.

Drabet på den kvindelige læge er dog langt fra det eneste kriminelle forhold, som Nordsjællands Politi mener, at han skal stilles til regnskab for.

Ifølge anklageskriftet har han blandt meget andet også få dage før drabet brændt et sommerhus ned i Frederiksværk og installeret en gps-tracker i en bil for at overvåge sin ekskone.

Parret gik fra hinanden i 2012, og nogenlunde samtidig faldt den nu tiltalte mands tilværelse fra hinanden. Han var misbruger af både alkohol og kokain, mistede sit job og begyndte på en efterhånden omfattende kriminel karriere for at få sin økonomi til at hænge sammen.

Undervejs har han i flere omgange hyppigt overtrådt tilhold mod at kontakte ekskonen, ligesom han også tidligere er dømt for indbrud, tyverier og dokumentfalsk, som han nu igen er tiltalt for at have begået.

Charlotte Asperud blev overfaldet i sit hjem i Tisvildeleje, mens hun lå og sov. Lægen døde af sine kvæstelser fra det voldelige overfald knap et døgn senere.

Som B.T. tidligere har kunnet afsløre, er den 55-årige mand i forhold til mordet på Charlotte Asperud især belastet af et superstærkt dna-bevis.

Politiets teknikere har nemlig med maksimal sikkerhed konstateret, at hans dna var afsat på den forslåede kvindes krop.

Det kom frem, da han blev fremstillet i grundlovsforhør lige efter sin anholdelse. Her mente dommeren, at der var begrundet mistanke om, at han havde begået både hjemmerøveri og manddrab ved at bryde ind i den 58-årige Charlotte Asperuds private hjem natten til 30. april ved 2.45-tiden og i den forbindelse slå hende ihjel.

Ved minutiøse, kriminaltekniske undersøgelser af gerningsstedet på Aspevej 3 i Tisvildeleje og af Charlotte Asperuds krop blev der på hendes krop fundet dna - altså bittesmå biologiske spor af eksempelvis sved, blod eller sæd - som med den størst mulige sikkerhed stammer fra den nu tiltalte.

Ifølge retsgenetikerne havde dna-sporet et sammenfald med hans dna, der gør det 1.000.000 gange mere sandsynligt, at dna'et stammer fra ham end fra en tilfældig anden person.

Større sikkerhed opererer man ikke med i dansk retsgenetik.

Politiet havde i forvejen registreret mandens unikke dna-profil, fordi han tidligere havde været anholdt og dømt i en række sager. Især indbrudskriminalitet i private hjem.

Som led i efterforskningen valgte Nordsjællands Politi meget usædvanligt kort efter det voldsomme drab at frigive en lydfil fra overfaldet.

Politiet har ikke ønsket at fortælle, hvor lydfilen stammede fra. På optagelsen kan man høre en mand, der gentagne gange råber 'læg dig ned!'.

Under efterforskningen er det kommet frem, at den 55-årige tidligere havde været i kontant med den dræbte kvinde. Hun havde på et tidspunkt været med til at indlægge ham, har Nordsjællands Hospital bekræftet.