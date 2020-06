Politiet i Syd- og Sønderjylland beder om hjælp til at finde en 58-årig mand i Brørup.

Manden er forsvundet fra et plejecenter i Brørup, hvor han bor. Hos politiet er man bekymret for, at manden kan dehydrere i det varme vejr.

Manden, der er hjerneskadet, er forsvundet fra plejehjemmet torsdag formiddag.

Han beskrives af politiet som værende både 'mobil' og 'meget hurtigt gående'.

Derudover beskrives han på følgende måde:

Ca. 170 cm

Mørkt hår

Skægstubbe

Iført blå T-shirt, jeans og kondisko

Hvis man har oplysninger om, hvor manden befinder sig, så vil politiet gerne høre nærmere.

De kan kontaktes på 114.

Herunder kan man se et billede af manden.