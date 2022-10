Lyt til artiklen

Der gik et sus igennem hele Christianshavn, efter en 23-årig mand onsdag blev dræbt af skud på Pusher Street.

Sådan fortæller en bekymret mor, der bor på Christianshavn, til B.T. Hun ønsker at være anonym af sikkerhedsmæssige årsager, men fortæller, at hun var i området, da skyderiet fandt sted.

»Der er jævnlig udrykning, men i går var det anderledes. Det var mere voldsomt, og der var mere tumult.«

Hun var på apoteket med sit barn, da hun pludselig kunne mærke, at noget var i gære.

»Lad os komme hjem i en fart, tænkte jeg bare.«

Selvom politiet kalder skudepisoden for »en meget målrettet handling«, så vokser utrygheden alligevel.

»Jeg er med på, de går efter specifikke personer, men børn er vidne til det, der sker.«

Hun understreger nemlig, at hendes barns skole blot ligger 100 meter fra Christianias hovedindgang. Derfor har børnene direkte udsyn til, hvad der sker.

»Alle skolebørn kan stå og se på. Det er jo en film, der udspiller sig på højlys dag, de kan stå og overvære.«

»Er det virkelig en vildfaren kugle, der rammer et barn, der skal til, før der sker noget?«

Hun fortæller, at Christiania er et samfund i samfundet, »men vi andre bor altså også omkring, og her er utrygheden høj.«

»Jo mere jeg tænker over det, jo mere vanvittig bliver jeg. Jeg har altid syntes, Christiania var et fantastisk kulturtilbud, men nu har jeg det bare sådan, at det skal lukkes. Der er ikke nogen, der kan styre, hvad der foregår derinde.«

B.T. talte torsdag morgen med Hulda Mader, der er talsperson for Christiania. Her lød det, at »folk er i totalt chok«.

»Det er ikke rart, at nogen henretter nogen, hvor man bor. Jeg synes, det er virkelig væmmeligt.«

Samtidig fortalte hun, at der torsdag aften vil blive afholdt et fællesmøde.

Det var klokken 17.46, at politiet fik anmeldelse om, at der var blevet skudt på fristaden.

Skudepisoden fandt sted i Pusher Street, hvor den 23-årige stod bag en hashbod, da han med otte skud blev ramt i hovedet.

Gerningsmanden flygtede efter skudepisoden fra stedet, men er nu ifølge B.T.s oplysninger blevet pågrebet og sigtet for drabet.

Den anholdte vil ifølge B.T.s oplysninger senere torsdag blive fremstillet i grundlovsforhør.

Den dræbte var kendt af politiet, men nærmere detaljer herom er fortsat ukendte.

B.T. følger sagen.