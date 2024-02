Lokalsamfundet er rystet efter muligt kidnapningsforsøg – og det får nu forældre til selv at reagere.

I Nivå-området er en børnelokker på spil, efter to tiårige drenge onsdag blev jagtet og forsøgt presset ind i en varebil.

Politiet kalder sagen »alvorlig«, og den har efterladt forældre i chok og forargelse. En af dem er Peder, hvis 3-årig søn går i børnehave i Nivå-området.

»Det er bekymrende. Også om det kan ske for vores barn eller andre børn i nærheden,« siger Peder, som grundet sagens alvor ikke ønsker at stå frem med sit fulde navn. B.T. er bekendt med hans identitet.

»Kidnapningsforsøg er jo ikke noget, vi ser. Normalt lever vi i en tryg tilværelse. Men det er en kæmpe utryghed, at der render personer rundt og prøver at få fat i vores børn.«

Utrygheden fik da også Peder til at reagere.

Han rakte ud til sin søns børnehave for at høre, om de var opmærksom på sagen. Det var de ikke.

»Jeg følte, det var min pligt at oplyse ledelsen. Det er godt, de er informeret, hvis der er risiko for, at der sker vores børn noget.«

»Og de var også glade for, at jeg rakte ud.«

Efterfølgende har børnehaven sendt en servicebesked ud til forældre via Aula. B.T. har set beskeden.

I grove træk står der, at man »ønsker at skærme sikkerheden for børnene i den kommende tid«.

Det betyder, at der altid vil være en voksen tæt ved lågen, ligesom det er et krav for forældre altid at orientere om, hvem der henter børnene.

Og endelig står det, at forældre opfordres til at tage en snak med sine børn – om at man ikke må gå med fremmede eller tage imod slik, is eller legetøj.

En besked og reaktion, Peder selvsagt er glad for taget sagens alvor i betragtning.

B.T. har også talt med Heidi Ahlsten, som er mor til en af de drenge, der blev jagtet. Det kan du læse mere om LIGE HER.

Politiet vil desuden gerne høre fra dig, hvis du har oplysninger om sagen og gerningsmanden.