National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har haft gang i den helt store proces i forbindelse med udbyttesagen.

For en britisk statsborger er tirsdag udleveret til NSK og bragt til Danmark.

Onsdag vil han blive fremstillet i grundlovsforhør onsdag og søgt retsforfulgt for at medvirke til at have bedraget den danske stat for mere end ni milliarder kroner.

Det skriver NSK selv i en pressemeddelelse.

Der er tale om 52-årig britisk statsborger fra Storbritannien. Han er tiltalt i udbyttesagens hovedspor.

»Der er tale om meget omfattende kriminalitet og bedrageri for adskillige milliarder mod den danske stat,« siger Chefpolitiinspektør i NSK, Mikael Wern og fortsætter:

»Det er derfor også meget glædeligt, at vi med endnu en udlevering i komplekset er kommet et skridt videre med at få bragt de tiltalte for en domstol.«

Manden er tiltalt for at medvirke til bedrageri af særlig grov beskaffenhed for mere end ni milliarder kroner og forsøg på bedrageri af særlig grov beskaffenhed for over 500 millioner kroner.

Den udleverede er sammen med en anden britisk statsborger tiltalt for på vegne af en række selskaber at have indsendt mere end 3.000 falske ansøgninger om refusion af udbytteskat for at få udbetalt over ni milliarder kroner fra den danske statskasse.

Den medtiltalte, den 52-årig Shanjay Shah, bosiddende i Dubai, er på nuværende tidspunkt ikke udleveret til Danmark.