Adskillige maltesiske medier kunne lørdag beskrive, at en 25-årig dansk mand var afgået ved døden efter en alvorlig trafikulykke i landet.

Nu bekræfter danske myndigheder historien.

»Udenrigsministeriet kan bekræfte, at en dansk statsborger er afgået ved døden på Malta, og at de pårørende er underrettet. Udenrigsministeriet yder konsulær bistand,« lyder det til B.T. i et svar fra Udenrigsministeriets Borgerservice, der fortsætter:

»Udenrigsministeriet har tavshedspligt i personsager og kan ikke oplyse yderligere i sagen.«

Ifølge medier som Malta Independent, Malta Today og Times of Malta fandt ulykken sted ved en tunnel i feriebyen St. Julian's i den centrale del af Malta.

Her skulle den 25-årige dansker omkring klokken 02.20 natten til lørdag være blevet ramt af en Honda med en 44-årig mand bag rattet.

Danskeren, der ifølge Times of Malta var på gåben, blev erklæret død på stedet.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.