En gruppe på fem bestående af østeuropæiske mænd og kvinder fik sin en yderst ubehagelig oplevelse, da de i Ishøj blev udsat for et røveri.

Tre mænd havde udstyret deres bil med blå blink og sig selv i politiuniformslignende-beklædning. De havde også pistollignende genstande, som de brugte til at true ofrene, som udleverede et større kontantbeløb og deres bil til røverne.

Men tre måneder efter røveriet, bankede det på hos røverne, og denne gang var det rigtige politibetjente, som var på spil. Røverne blev anholdt, og nu er der faldet dom.

De tre mænd har fået mellem et år og tre måneders fængsel og halvandet års fængsel. Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

»Røveriet her er særdeles groft – ikke mindst fordi gerningsmændene har været forklædt som politifolk. Straffene skal ses i det lys,« siger anklager Mads Strandberg Pedersen.

Mændene blev også dømt for besiddelse af et mindre kvantum narko, dopingmidler samt en række ulovlige blankvåben, som blev fundet i forbindelse med anholdelserne.

Tidligere er også en fjerde mand blevet dømt for at have deltaget i røveriet. Han fik et år og otte måneders fængsel. Blandt andet, fordi han påkørte et af røveriofrene.

De tre dømte mænd tog sig betænkningstid i forhold til at anke.