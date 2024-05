Et frontalsammenstød har resulteret i, at en nordsjællandsk motortrafikvej lige nu er helt spærret.

Det drejer sig om Isterødvejen på Nordsjælland, hvor der lige nu er spærret nord for rundkørslen ved Kirkeltevej

Vejen er spærret efter to biler er kørt frontalt sammen. Det oplyser vagtchef ved nordsjællandsk Politi Kasper Bengtson til B.T.

Det har resulteret i, at en af bilerne er endt i grøften, imens den anden bil stadig befinder sig på kørebanen.

»Der er umiddelbart ikke nogen personskade, men en af de involverede er kørt på sygehuset for at blive undersøgt,« siger han.

Begge spor på Isterødvejen er sporret, og det er ikke muligt for vagtchefen at oplyse, hvornår man kan regne med at kunne passere stedet igen.

»Vi arbejder så hurtigt vi kan, og åbner så snart det kan lade sig gøre. Indtil da opfordrer vi folk til at finde andre ruter,« fortæller vagtchefen til B.T.

B.T. følger sagen.