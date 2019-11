Stop nu med at give topbonus til politibosser.

Især når det er kommet frem, at der er sket klare fejl på deres ansvarsområder.

Så klar er meldingen nu fra begge politiske fløje.

Årsagen er, at det er kommet frem, at en leder hos politiet næsten har opnået den højest mulige bonus, selv om han har erkendt brøler på sit område.

Her er politibossernes bonus for 2018 Anne Marie Roum Svendsen (Nordjyllands Politi): 70.000 kroner

Helle Kyndesen (Østjyllands Politi): 80.000 kroner

Jens Kaasgaard (Midt- og Vestjyllands Politi): 80.000 kroner

Jørgen Abrahamsen (Sydøstjyllands Politi): 65.000 kroner

Jørgen Martin Meyer (Syd- og Sønderjyllands Politi): 70.000 kroner

Arne Vedsted Gram (Fyns Politi): 65.000 kroner

Lene Frank (Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi): 75.000 kroner Svend Ulrik Larsen (Midt- og Vestsjælland Politi): 35.000 kroner.

Anne B. S. Tønnes (Københavns Politi): 70.000 kroner

Jens-Christian Bülow (Nordsjællands Politi): 70.000 kroner

Kim Christiansen (Københavns Vestegns Politi): 70.000 kroner Jens Henrik Højbjerg (Rigspolitichef): 90.000 kroner Lars Ole Dybdal (It-direktør i Koncern IT): 170.000 kroner. Det svarer igennemsnit til 77.693 kroner for de i alt 13 højest placerede ledere i dansk politi. Kilde: Rigspolitiet Politidirektørernes løn er i gennemsnit på 92.245 kroner (seneste tal fra 2016 red.) om måneden, plus pension og den opnåede bonus. Det er ikke B.T. bekendt, hvad Rigspolitichefen og it-direktøren får i grundløn. Rigspolitiet har ikke tilsendt nogen bonustal for Kit Claudi Grøn-Iversen (Bornholms Politi)

»Jeg kan godt forstå, hvis man er borger og ikke kan få det til at rime, når der udbetales bonus trods fejl,« siger SF retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt, som dermed bakker op om Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup.

Helt konkret fik Rigspolitiets IT-direktør Lars Ole Dybdal 170.000 kr. i bonus for 2018. Et ekstra beløb ud over sin almindelige løn.

Han fik tæt på dobbelt så meget som listens nummer to, rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, der fik 90.000 kr. udbetalt.

Som B.T. torsdag skrev, har IT-direktøren fået den høje bonus, selv om han 22. maj i 2018, altså året med den optjente bonus, beklagede en fejl i sin afdeling.

Da opdagede politiet en stor mængde af politiets e-mail om den såkaldte Tibet-sag, der ellers for flere år siden skulle have været sendt til Tibet-kommissionen, som var sat til at undersøge dette spørgsmål:

Hvorfor besluttede betjente under en række kinesiske lederes statsbesøg i København at fjerne flagene fra ellers ret fredelige Tibet-demonstranter?

De nyopdagede e-mail blev videresendt til Justitsministeriet i juni 2018 og dermed årsag til, at Tibet-kommissionen har genåbnet sagen, der fortsat ikke er færdig.

»Sagen udstiller svagheden ved resultatstyring og bonus, for man kan sagtens opfylde de udstukne mål og høste bonus, og det behøver ikke at have sammenhæng med, hvor godt man i øvrigt præsterer,« siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

SF'eren glæder sig over, at justitsminister Nick Hækkerup (S) har sat en undersøgelse i gang om mulighederne for at fjerne chefernes bonusordning.

»Derfor skal målstyring afskaffes, og jeg er glad for ministerens foreløbige melding, der går på, at vi skal af med resultatkontrakterne,« siger hun