Mod deres vilje er to yngre mænd ifølge Østjyllands Politi blevet holdt fanget i dagevis på en adresse i Tilst.

Først da politibetjente mandag aften dukkede op på gerningsstedet, blev de to fanger befriet.

I samme forbindelse blev to mænd på 26 og 29 anholdt og sigtet for blandt andet ulovlig frihedsberøvelse af de to yngre mænd.

De to anholdte bliver tirsdag klokken fremstillet i grundlovsforhør ved byretten i Aarhus. Her vil politiets anklager kræve dem varetægtsfængslet for blandt andet frihedsberøvelse.

Østjyllands Politi oplyser forud for retsmødet, at man har i sinde at bede om, at grundlovsforhøret bliver holdt for lukkede døre – altså uden at journalister eller andre tilhørere får lov til at være til stede for at høre de anholdtes forklaringer.

De to yngre mænd blev befriet, efter at politiet mandag aften modtog en anmeldelse om, at en person angiveligt skulle være blevet udsat for frihedsberøvelse på en adresse i Tilst.

»Flere patruljer blev sendt til stedet, hvor politiet traf fire mænd på den pågældende adresse. Det var politiets vurdering, at de to af dem – en 19-årig og en 23-årig – var på stedet mod deres vilje, og de to øvrige mænd blev derfor anholdt, sigtet for blandt andet frihedsberøvelse,« oplyser Østjyllands Politi i deres senest offentliggjorte døgnrapport.

Det er uvist, hvor længe de to personer har været på adressen mod deres vilje, men det er politiets formodning, at der er tale om en periode på flere døgn.

På stedet fandt politiet i forbindelse med en ransagning desuden flere kilo hash, som blev beslaglagt.