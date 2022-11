Lyt til artiklen

Den 60-årige bedstemor erkendte at have slået og misrøgtet sine børnebørn.

Det fortalte kvinden, da hun sad på anklagebænken ved retten i Nykøbing Falster.

Her fortalte hun til retten, at hun uden forbehold erkendte tiltalen mod sig.

Efter to retsdage faldt der dom over bedstemoren.

»Thi kendes for ret,« lød dommerens ord, da kvinden blev idømt tre måneders ubetinget fængsel for sine forbrydelser mod de små børn.

Det fremgår af anklageskriftet, at bedstemoren passede børnebørnene, der er født i henholdsvis 2014 og 2017, den 15. april.

Dermed står det nu klart, at den 60-årige kvinde den pågældende aften slog børnene først med en lang plastikslange på maven, ryggen, halsen og skuldrene.

Men rædslerne sluttede ikke der.

For bedstemoren sendte de to små ud i aprilmørket med slag og skub.

Herefter låste hun døren, så de ikke kunne komme ind igen.

I tiltalen, som kvinden har erkendt, beskrives det, at børnene var barfodede og kun iført nattøj, både bankede på og råbte for at komme ind igen. Men uden held.

Efter en time blev de fundet nedkølede, bange, trætte og kede af det af en nabo, som tog dem ind.

Den 60-årige kvinde skal ud over fængselsstraffen betale en erstatning til begge børnebørn på 5.000 kroner til hver.

Derudover skal hun betale sagens omkostninger.

Kvindens forsvarsadvokat, Lene M. Andersen, ønsker ikke at udtale sig om sagen.